16日(現地時間)、ドイツサッカー連盟(DFB)のスポーツ裁判所はルイス・ディアスに関するバイエルン・ミュンヘンからの異議申し立てを却下した。ディアスは、14日に行われたブンデスリーガ第26節レヴァークーゼン戦の84分に相手ゴールキーパーとペナルティエリア内で交錯し、ピッチ上に倒れた。しかし、これを主審のクリスティアン・ディンゲルトはファウルを装ったシミュレーションにあたるとしてディアスにこの日2枚目のイエローカ