15日午後、妙高市の河川敷で人の骨のようなものが発見されました。 警察によりますと、15日午後3時ごろ、妙高市高柳の河川敷で近くを通った男性から「河川敷で人の頭蓋骨を見つけた」と警察に通報がありました。性別や年齢などは不詳で、警察は人骨の可能性が高いとみていて身元の確認を進めるとともに事件と事故の両面で調べています。