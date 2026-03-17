巨人は、ニューエラ製カジュアルキャップの新商品を１７日から発売する。ジャイアンツ公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＮＥＷＥＲＡ」で取り扱う。チェーンステッチのロゴが映えるデニム素材のシリーズ定番の９ＦＩＦＴＹモデルと、女性人気の高い９ＴＷＥＮＴＹを用意。さらに春らしいさわやかなカラーの９ＦＯＲＴＹも販売する。【商品一覧】・９ＦＩＦＴＹ（ＹＧ）