文化放送・田中博之社長の定例会見が１７日、東京・浜松町の同局で行われ、生島ヒロシがパーソナリティーを務める４月５日スタートの新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）を発表。起用理由などを説明した。生島のコンプライアンス違反が発覚してから約１年２か月。同局で初レギュラー番組で活動再開する。新番組は「心と体と財布の健康」をテーマに、人生１００年時代をより豊かに生きるためのヒントを提案