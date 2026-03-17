◆神奈川県中学硬式野球選手権第１４回横浜ＤｅＮＡベイスターズカップ▽決勝 中本牧リトルシニア１−０横浜緑ボーイズ（３月７日、横浜スタジアム）神奈川県下の中学硬式野球４リーグ（ボーイズ、リトルシニア、ポニー、ヤング）の代表チームが争い、横浜緑ボーイズが準優勝でチーム史上最高成績を残した。初進出の決勝はエース萩本友翔（２年）が６回１失点も０―１で惜敗。初出場する第５６回日本少年野球春季全国大会