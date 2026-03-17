俳優の鈴鹿央士が17日、「『ギルティ炭酸 NOPE』炭酸飲料 戦略説明＆新TV-CM発表会」に登壇。むしゃくしゃしたら食に走ってしまうことを明かした。【全身ショット】仲良く囚人服で登場した生田斗真＆鈴鹿央士＆アントニー鈴鹿は「ギルティ炭酸 NOPE」の新CM「ギルティ監獄」篇に出演。商品名やCM名にちなみ、ダメだとわかっていながらついやってしまう“ギルティな体験”についての話題に。鈴鹿の“ギルティ体験”は「3日連続