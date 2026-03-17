俳優の戸田恵梨香が、17日までに自身のインスタグラムを更新。出演するTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）のオフショットを投稿した。【写真】かわいすぎ！“ギャル恵梨香”オフショットを公開した戸田恵梨香本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。幸後一香役の戸田は、早