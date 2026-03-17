文化放送の田中博之社長が１７日、東京・浜松町の同局で定例会見を行い、生島ヒロシがパーソナリティーを務める４月５日スタートの新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）を発表。起用理由や交渉の経緯を説明した。生島のコンプライアンス違反が発覚してから約１年２か月、同局で初レギュラー番組で活動再開する。田中社長は昨年６月頃に知人の紹介で生島と面会し、「ラジオ番組をやりたい」と希望を持ってい