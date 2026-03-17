ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）に出走を予定していたテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が同レースへの出走を辞退することになった。中東情勢の悪化を考慮したため。今後は東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル）を目指す。高柳大調教師が３月１７日、明らかにした。昨年末のカペラＳを５馬身