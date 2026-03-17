◇ファーム・リーグ中地区 巨人-中日(17日、Gタウン)巨人が2回に増田大輝選手のタイムリーで2点を先制しました。巨人は0-0でむかえたこの回、1死からティマ選手、萩尾匡也選手、竹下徠空選手の三連打で満塁とすると、2死となり増田選手がライトへの2点タイムリーヒットを放ちました。増田選手はこの打席、中日の三浦瑞樹投手の外角に逃げるシュート3球でカウント1-2と追い込まれますが、ボール球を見極めファールで粘りフルカウン