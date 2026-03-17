JリーグとDAZNは17日、明治安田J3リーグの2026−27シーズンから2032−33シーズンの配信契約について新たに合意したことを発表した。2023年3月に締結された放映権契約に加え、今回の契約締結により2032−33シーズンまでの明治安田J1、J2、J3リーグの全試合がDAZNで放映されることとなる。DAZNは契約締結に際して「『明治安田J3リーグ』には、地域に深く根ざし、熱狂的なファン・サポーターに支えられている魅力的なクラブが存