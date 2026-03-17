レバノンとの国境沿いを移動するイスラエル軍の戦車＝15日/Odd Anderson/AFP via Getty Images（CNN）カナダとフランス、ドイツ、イタリア、英国の首脳は16日、レバノンにおける暴力の激化に「深刻な懸念」を示し、「即時の緊張緩和」を求めた。5カ国の首脳は共同声明で、「ヒズボラによるイスラエルへの攻撃と民間人を標的にする行為はやめなければならず、武装解除しなければならない。われわれは、ヒズボラがイランと連携して敵