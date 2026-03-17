お笑い芸人の狩野英孝が１７日、都内で「ｂｉｂｉｇｏマンドゥ餃子新商品発表会」に出席した。同社の「マンドゥ事業部長」として活動する狩野は、新商品について「もちろんおいしいですし、自信あります」と胸を張った。５５５万食を売り上げることを目標としているが、「チャットＧＰＴに聞いたら１０世帯に１食（の計算）。『期待はやめてください』って言っていたのですが、実際に活動してみると、日本にマンドゥのファンの