体操・宮田笙子（21）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。好評だという新ヘアスタイルを披露した。宮田は「5年ぶりにボブにしました」と投稿。長かった髪を切り、「ずっとロングだったから想像できなかったけど、思った以上に好評で嬉しい」とつづった。インスタグラムではボブヘアーのプライベート写真や、ウインクする“悩殺”ショットも披露し、ファンを喜ばせた。この投稿には多くの反響があり、「カワイイ〜