文化放送の定例社長会見が１７日、東京・浜松町の同局で行われ、無期限で活動を自粛していたフリーアナウンサー・生島ヒロシ（７５）が４月５日スタートの「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（前９・００）で復帰すると発表した。生島は昨年１月２７日に古巣のＴＢＳラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」を、同局のラジオ番組関係者へのハラスメントを理由に番組を電撃降板していた。起用に踏み切った理由について田中