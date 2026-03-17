お笑いコンビ芸人、ハイヒールモモコ（62）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。“もったいない精神”について語った。同じくゲスト出演したプライベートでも仲良しの歌手相川七瀬（51）から「もったいない精神がすごい」と指摘された。相川は「もうね、SDGsのはしりですよ」と強調した。モモコは「何にも悪いことしてないよ」とうそぶいた。MCハライチ澤部佑が「たとえばどういうことですか」と聞