年金だけで生活している人にとって、月々の収入が少しでも上乗せされれば心強いのではないでしょうか。実は年金に加算できる給付金制度があり、最大で年7万円が受け取れるのですが、これは自ら申請しなければ一切受け取れないため、知らなかったという人もいるかもしれません。 しかも、申請が遅れた分をさかのぼって請求することもできません。つまり対象者であっても手続きをしていなければ、受け取れるはずのお金を毎日取