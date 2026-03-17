車を購入する際にあらかじめ残価を設定して、残価を引いた金額を分割で支払い、数年後返却または買取する残価設定クレジットは、SNSなどインターネットで良くないなどネガティブな意見も多く見受けられます。 しかし、実際に残価設定クレジットを利用して購入し、高値で売却できると残クレでも悪くないのでは？ と思ってしまいますよね。 本記事では、車の残クレがどうして良くないと言われているのか、残クレのメ