ライアン・ゴズリング主演最新作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』より、同じくゴズリング主演の代表作『ラ・ラ・ランド』（2016）のパロディポスターがSNSにて公開された。ところで、『ラ・ラ・ランド』の米公開から今年で10周年だってさ。 マジックアワーのロサンゼルスを見下ろす丘で、ゴズリングのダンスの相手を務めるのは……エマ・ストーンのミアではなく、異星人のロッキーだ。 元ネタ