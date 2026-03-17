住宅を購入した最初の年は、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要です。 住宅ローン控除の節税効果はとても大きく、4000万円の住宅ローンを利用している場合、年末残高や控除率によっては、年間10～30万円程度の所得税が軽減されます。申請漏れに気づいたとき、「もう減税は受けられないのでは」と不安になる人もいるかもしれません。 本記事では、住宅ローン控除の仕組みと、確定