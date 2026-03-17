ファーウェイ・ジャパンは3月17日、高精度の位置情報取得が特徴となるランニング向けスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を発表した。3月27日に発売する。価格は54,780円。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色。HUAWEI WATCH GT Runner 2。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色2021年に発売した「HUAWEI WATCH GT Runner」の進化モデル。トレーニング支援や高精度の位置情報などを備えながら薄型軽量デザインを