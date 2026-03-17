オランダ１部アヤックスが、日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）との契約延長を勧められた。冨安は昨夏にイングランド・プレミアリーグのアーセナルとの契約を解除し、無所属期間を経て昨年１２月に半年契約でアヤックス入り。１４日のホーム・スパルタ戦で加入後初先発し、左サイドバックとして後半２４分までプレーした。先発出場は、アーセナル時代以来、１年１０か月ぶりとなった。そのパフォーマンスは現地メディアから高評価