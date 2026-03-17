福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』の第8話が、きょう17日に放送される。巨大談合事件の“黒幕”が、ついに見え始める――。フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第8話が17日に放送。都議会議員を巡る談合疑惑を追う今泉(福士蒼汰)と仙北谷(味方良介)だが、警視庁上層部の圧力により事件はもみ消されかける事態に。さらに、内