【モデルプレス＝2026/03/17】女優の木村文乃が3月16日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】38歳ママ女優「クオリティ高すぎ」ハッシュドポークなど4品が並んだ“ひとりめし”◆木村文乃、手料理4品の“ひとりめし”披露木村は「今日のひとりめし」と添え、木製のトレーに並んだ手料理4品の写真を投稿。豚肉や玉ねぎ、しめじなど具材たっぷりの「ハッシュドポーク」と鮮やかな緑が目を引く「ほうれん草としめじの