【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの三上悠亜が3月16日、自身のInstagramを更新。台湾でのキャミソールオールインワン姿を公開した。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「可愛いにもほどがある」と話題の美肩全開コーデ◆三上悠亜、美肩際立つキャミオールインワン姿披露三上は「台湾の街並みレトロで可愛い」と記し、台湾で撮影したソロショットを複数枚投稿。自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムで、胸元にフ