MLBのシカゴ・カブスに所属している鈴木誠也選手が2026年3月17日にインスタグラムを更新し、日本代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思いを明かした。「最高のチームメイトと今回野球やれた事本当に嬉しかった」日本代表は14日（日本時間15日）に行われた準々決勝でベネズエラと対戦し、5対8で敗れ、ベスト8で敗退した。鈴木選手はベネズエラ戦の初回に一塁から二盗を試みて失敗したあと、右膝に違和