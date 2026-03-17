NCTのジャニーが、日本滞在中のオフショットを公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。ジャニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【独自写真】ジャニー、WBCの始球式に登場！公開された写真には日本の何気ない街並みが写し出されており、フィルムカメラやデジカメで撮影したようなノスタルジックな雰囲気が目を引く。また、NCTの公式インスタグラムで公開された写真には、街を散策するジャニーの姿が