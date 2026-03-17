BLACKPINK・ジスの実姉キム・ジユンが、妹に劣らない抜群のビジュアルで注目を集めている。公開された写真では“ジス級”ともいえる美貌とスタイリッシュなコーデを披露し、視線を奪った。【写真】ジス級？実姉キム・ジユンの美貌が話題3月17日、キム・ジユンは自身のインスタグラムに「a day with kitty」とコメントし、複数の写真を投稿した。公開された写真でキム・ジユンは、ハローキティのワンポイントが入った黒のオフショル