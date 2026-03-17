【ハツネ バニーガールVer.】 12月 発売予定 価格：24,750円 回天堂は、フィギュア「ハツネ バニーガールVer.」を12月に発売する。価格は24,750円。 本商品はイラストレーターrurudo氏のオリジナルキャラクター「ハツネ」をバニーガール姿で1/6スケールフィギュア化したもの。光沢感のあるバニースー