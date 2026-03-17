きのう（16日）夕方、東京・上野の「アメ横商店街」にある貴金属店で、あわせて400万円相当の金のネックレス2本が男に盗まれました。男は逃走中です。きのう午後6時前、台東区・上野の「アメ横商店街」にある貴金属店で、従業員から「金のネックレスを持っていかれた」と110番通報がありました。警視庁によりますと買い物客を装った男が合わせて400万円相当の金のネックレス2本を試着していたところ、店員の隙をつき、ネックレス2