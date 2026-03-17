アドバイザーとして侍ジャパンをサポートしたパドレスのダルビッシュ有投手（39）が16日（日本時間17日）、自身のXを更新。侍ジャパンへの熱い思いをつづった。連覇を狙った侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗戦。WBCでは初の8強止まりとなった。ダルビッシュは「目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、宮崎から約1ヶ月間本当にお疲れさまでした」とチームをねぎらった。また「選手