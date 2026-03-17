青森県三沢市の沖合で１７日未明、同県八戸市の興富（こうふく）丸漁業所属の底引き網漁船「第六十五興富丸」（１４０トン）と、広島県呉市の船越海運所属の貨物船「末広丸」（７４８トン）が衝突した事故で、八戸海上保安部は同日、海に投げ出されて意識不明になっていた乗組員４人が死亡したと発表した。亡くなったのは、八戸市の神谷忠さん（６５）、同県階上町の石沢文男さん（７８）と重文字幸雄さん（７５）、岩手県洋野