タレント有吉弘行（51）が16日夜、Xを更新。再び「絶望感」をつづった。有吉は14日夜に「オムツ洗濯。ポリマー爆発」と書き出した後、「絶望しかありません」と記した。「ポリマー爆発」をめぐっては、紙おむつを誤って洗濯機に入れてしまい、水を吸収して膨らんだゼリー状の高分子吸収体（ポリマー）が中で爆発したように飛び散った“惨事”が起きと推察される。その大変な洗濯機内の清掃作業やほかの衣類に付着したポリマーの煩