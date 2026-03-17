ENHYPEN（エンハイプン）が、第3回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」に出演する。組織委員会が16日に発表した。アジアトップクラスのアーティストが参加する音楽フェスティバルで、5月16〜17日に埼玉・ベルーナドームで開催される。韓国メディアのイルガンスポーツは17日「ENHYPENは爆発的な人気を背景に、世界中で活躍しているグローバルグループ。昨年、2枚目フルアルバム『ROMANCE：UNTOLD』で、初のトリプルミリオンセラーを記