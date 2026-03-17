中米経済貿易協議が3月15日から16日にかけて、フランス・パリで開催されました。中国側のリーダーを務める何立峰国務院副総理と、米国側のリーダーを務めるベッセント米財務長官、米通商代表部（USTR）のグリア代表が参加しました。 何副総理は、「米最高裁判所はこのほど、米国が国際緊急経済権限法に基づき課した関税が違法であるとの判決を下した。その後、米国は1974年通商法122条に基づき、すべての貿易パートナーに10％の輸