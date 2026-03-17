日々の暮らしや趣味の世界で見聞きする言葉の「重なり」をひも解いて、頭を柔らかくしてみませんか？今回は、はるか遠くの国から、緻密な世界観を表現する模型まで、少し専門的な響きの言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字が何か、これまでの知識を頼りに考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□んだじ□□まびで□□いとしなり□□い