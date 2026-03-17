第6回WBC準決勝●イタリア2−4ベネズエラ○＜現地時間3月16日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表がベネズエラ代表に逆転負け。同国史上最高位のベスト4で大会を終えた。イタリア打線は2回裏、一死から5番ザック・デゼンゾが中前安打を放つと、2者連続四球で塁を埋め、8番J.J.ドラツィオの押し出し四球で1点を先制。先発右腕モンテロを早くもマウンドから引きずり降ろし