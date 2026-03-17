SNSを更新野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーを務めたダルビッシュ有投手（パドレス）は16日（日本時間17日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。準々決勝で敗退した侍ジャパンへの想いを綴った。ダルビッシュは右肘手術の影響で今大会は選手としては出場できなかったが、臨時アドバイザーとして宮崎合宿に参加するなどチームを支え続けてきた。しかし、侍ジャパンは14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦で痛恨の逆転