16日、新潟海上保安部は2025年11月に無許可で遊漁船業を行ったとして新潟市に住む男2人を検挙し、無登録遊漁船業の疑いで新潟区検に書類送検しました。 書類送検されたのは、新潟市に住む漁業の男(49)と漁業見習いの男(39)です。新潟海上保安部によりますと2025年11月、新潟港西区において小型船で客5人を乗せて無許可で遊漁し、入港した際に立ち入り検査を行い検挙しました。男らは、2025年10月にも同じ船に5人の客を乗せ、佐