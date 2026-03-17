「ファーム・西地区、阪神−オリックス」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「５番・ＤＨ］でプロ初スタメンとなった、阪神のドラフト１位ルーキー・立石がプロ初打席で初ヒットを放った。０−０の二回、無死一塁で打席に入ると、オリックス・片山の直球を捉え、左前に運んだ。初ヒットには、スタンドから大きな拍手。立石も手をたたき、拳を握った。その後、１死一、二塁からコンスエグラの左前打で二塁から生還。先制の