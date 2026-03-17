映画「ドラえもん」シリーズや「忍たま乱太郎」「ちびまる子ちゃん」を手がけたアニメーション監督の芝山努（しばやま・つとむ）さんが６日、肺がんのため亡くなった。８４歳。芝山さんが設立したアニメスタジオ・亜細亜堂の公式サイトで発表された。葬儀は既に近親者により営まれたという。後日お別れの会を行うとしている。以下は亜細亜堂の発表全文。◇◇弊社元代表取締役社長芝山努が、２０２６年３月６日、肺