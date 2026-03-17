青葉真司死刑囚2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、一審京都地裁の死刑判決後、自ら控訴を取り下げた青葉真司死刑囚（47）について、大阪高裁は17日、控訴取り下げは有効とする決定をした。取り下げは無効とする弁護側の申し入れを退けた。死刑の確定は維持された形だが、弁護側はさらに異議申し立てができる。高裁によると、青葉死刑囚本人が昨年1月27日に控訴取り下げ書を提出。弁護側は同月30日に取り下げ書の効