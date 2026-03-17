お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。長男が予定している披露宴の打ち合わせでのエピソードを披露した。同番組でモモコは、とある日の自身のスケジュールを公開。午前中に行うロケ番組の収録と、午後のラジオ生出演の間に「息子の披露宴打ち合わせ（値切り）」が30分、知人の「お見舞い」5分、「まつげエクステ」30分と、細かく予定が入れられ