俳優の生田斗真、鈴鹿央士が１７日都内で新炭酸飲料の新ＣＭ発表会に出席した。２人の共演は生田と広瀬すずが主演した映画「先生！、、、好きになってもいいですか？」（２０１７年公開）以来。鈴鹿は同作に学生役でエキストラ出演している際に広瀬の目に留まり、広瀬の事務所にスカウトされて芸能界入りした。鈴鹿は「人生で初めて関わった作品でした。今回、ご一緒できると聞いたとき、すごくうれしくて。何者でもない無名の