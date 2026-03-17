２２年に桜花賞、オークスを連勝し牝馬２冠に輝いたスターズオンアース（牝７歳、父ドゥラメンテ）に、初子が誕生したことが３月１７日、分かった。社台ファームがインスタグラムに投稿した。初子はエピファネイア産駒の牡馬で１４日に生まれ、母子が２頭並んで立っている写真などが投稿されている。