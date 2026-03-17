【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの小倉優子が3月16日、自身のInstagramを更新。ママ友と手作りしたパンを公開した。【写真】42歳3児のママタレ「お店みたい」ママ友と焼いたパン＆トッピングなど並んだお洒落食卓◆小倉優子、ママ友と手作りしたパン披露小倉は「ママ友と集まって、毎月パンを焼く貴重な時間です」と記し、焼き上がったパンの写真を投稿。ベーキングラックの上には、ふっくらとしたまん丸のパンとイングリッ