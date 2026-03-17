3月16日の参議院予算委員会で、立憲民主党の小沢雅仁議員（60）の質問をうけた高市早苗首相（65）。“子供の自殺対策”への決意を問われこう答えた。「多くの子供さんたちにお伝えしたいのは、あなたはひとりで生まれてきたんじゃないということです。おとうさん、おかあさんを2人と数えて、そしておじいちゃんおばあちゃん4人、そしてひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん8人と数えていきますと、7代前まで直系だけで250人を超える