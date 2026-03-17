【モデルプレス＝2026/03/17】BMSG所属のダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が出演するレギュラーラジオ番組『STARGLOWのスタメン！』（文化放送／毎週木曜深夜1時00分〜1時30分）が、4月2日よりスタートする。【写真】BMSG新星イケメン「お揃いにしか見えない」アクセサリー◆STARGLOW、特番が好評でラジオレギュラー化STARGLOWは、BMSG主催の10代限定オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した、RUI・TAIKI