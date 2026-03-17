【モデルプレス＝2026/03/17】女優の原日出子が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を披露した。【写真】66歳ベテラン女優「売り物のよう」肉団子・ゆで卵など入った色鮮やかなヘルシー弁当◆原日出子、彩り豊かな手作り弁当公開原は「今日のお弁当 一日中撮影です〜」とつづり、写真を公開。雑穀米や肉団子、ゆで卵のほか、ミニトマトなどの野菜が彩り美しく詰められたお弁当を披露した。◆原日出子の投稿