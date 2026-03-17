【モデルプレス＝2026/03/17】女優の飯島直子が3月16日、自身のInstagramを更新。朝食ショットを投稿した。【写真】50代月9女優「忙しい日にぴったり」冷凍ストック多数使ったリアルな朝食◆飯島直子、冷凍朝食ショット披露飯島は「今朝は少なめの昼食」「冷凍ごはん、味噌汁冷凍（カボチャ、玉ねぎ）冷凍納豆、なんでも冷凍しといて助かりました」とつづり、忙しい朝の朝食ショットを披露。冷凍していた食材に加え、目玉焼きも添